قالت عائلة عميد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، و"أقدم أسير في العالم" بحسب موسوعة غينيس عام 2009، الأسير نائل البرغوثي، أنه سيكون ضمن الأسرى المحررين بالدفعة القادمة من صفقة "طوفان الأحرار".

وكشفت مصادر عائلية، في تصريحات إعلامية اليوم الثلاثاء، أن "نائل" اتصل بزوجته وأبلغها أنه سيفرج عنه الأسبوع المقبل وسيتم إبعاده إلى خارج الوطن.

وأوضحت العائلة بأن "نائل" قبِل بقرار الإبعاد، وسيتم الإفراج عنه في الدفعة المقبلة ضمن صفقة "طوفان الأحرار".

والأسير البرغوثي البالغ من العمر (67 عاماً) من بلدة كوبر/ رام الله، اعتقله الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1978، وقضى منها (34) عاماً بشكلٍ متواصل، وتحرر عام 2011 ضمن صفقة "وفاء الأحرار"، إلا أنّ الاحتلال أعاد اعتقاله ضمن حملة اعتقالات واسعة عام 2014، طالت العشرات من المحررين في الصفقة، وأعاد الاحتلال بحقه حُكمه السابق، وهو المؤبد و(18) عاماً بذريعة وجود (ملف سري).

وفي 19 كانون الثاني/يناير الماضي، بدأ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة ضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، ويتم خلال الأولى تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية، والتفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

وتعتزم قوات الاحتلال إطلاق سراح قرابة ألفي أسير فلسطيني، بينهم 290 من المحكومين بالسجن المؤبد و1687 بأحكام متفاوتة، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مقابل الإفراج عن 33 أسيرا لدى المقاومة في قطاع غزة.