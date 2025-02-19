قوات الاحتلال تواصل عدوانها في طولكرم لليوم الـ24 على التوالي

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها الواسع في مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ24 على التوالي، وعلى مخيم نور شمس لليوم الـ11، وسط تصعيد عسكري وعمليات هدم وتفجير وحرق للمنازل وتدمير واسع للبنية التحتية.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إضافية إلى مدينة طولكرم ومخيمها، وسط إطلاق نار كثيف وانفجارات ضخمة.

واقتحم جيش الاحتلال ضاحيتي ذنابة شرق المدينة وارتاح جنوبًا، وداهم عدة منازل ومبانٍ سكنية، واعتقل عددًا من المواطنين، بينهم نازحون من مخيم نور شمس. وعُرف من المعتقلين: علي أبو زهرة، وأيمن ترابي، ونائل البنا ونجله يوسف، وعبد الرحمن هاني محمد عبد الله.

وانتشرت قوات الاحتلال في مختلف شوارع وأحياء المدينة، ونصبت حواجز عسكرية، وتمركزت في شارع نابلس الواصل بين مخيمي طولكرم ونور شمس، ودوار شويكة في الحي الشمالي، ومفرق أبو صفية في الحي الشرقي، ودوار فرعون جنوبًا، في الوقت الذي جابت فيه الدوريات الراجلة شوارع المدينة، وتحديدًا سوق الخضروات وشارع مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي.

وأوقفت قوات الاحتلال المركبات، وفتشتها ودققت في هويات ركابها، ومنعتهم من المرور، في الوقت الذي اعترضت فيه شبانا واحتجزتهم وحققت معهم ميدانيا، ونكلت بهم.

واصطدمت آلية عسكرية للاحتلال الليلة الماضية بمركبة مدنية على شارع نابلس، وأطلق جنود الاحتلال القنابل الصوتية تجاه المركبة، ومنعوا طواقم الإسعاف من الاقتراب منها، لوقت طويل قبل السماح لها بنقل الإصابة إلى المستشفى.

وشهد مخيم طولكرم عملية هدم واسعة لمنازل المواطنين، بعد إخطارات الهدم التي طالت 14 منزلا على أقل، بذريعة شق شارع وسط المخيم، يمتد من منطقة الوكالة إلى حارة البلاونة.

وواصلت جرافات الاحتلال هدم عدد من المنازل في المخيم منذ صباح أمس، فيما أحرق الجنود عددا آخر، وسط سماع أصوات إطلاق الأعيرة النارية، حيث أن المنازل المستهدفة تعود لعائلات: أبو شهاب، والشيخ علي، وبليدي، والتركي، وحاجبي، وإبراهيم، وعبد الرزاق، وقاسم، وكنعان، وعابد، وسالم، والحاج يوسف، وشهاب.

وتزامنا مع ذلك، أحكمت قوات الاحتلال حصارها المطبق على مخيم نور شمس، وسط انتشار جنود المشاة في حاراتها، ومداهمتهم للمنازل وتخريبها، في الوقت الذي احرقت فيها منزل لعائلة فيصل في حارة المنشية.

وتستولي قوات الاحتلال على منزلين في شارع نابلس، وحولهما إلى ثكنة عسكرية، وسط انتشار للدوريات الراجلة في محيطهما.

ولا تزال تغلق قوات الاحتلال بوابة حاجز جبارة عند المدخل الجنوبي لمدينة طولكرم لليوم الـ 12 على التوالي، وتعزل المدينة عن قرى وبلدات الكفريات، وباقي محافظات الضفة.