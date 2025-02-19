أسوشيتدبرس: (إسرائيل) استخدمت الذكاء الاصطناعي بالقتل

أفادت وكالة أسوشيتد برس فى تقرير لها، أن شركات تكنولوجيا أمريكية مكنت إسرائيل لقتل عدد أكبر في غزة ولبنان.

وتابع التقرير، ان إسرائيل ضاعفت من استخدامها لخدمات مايكروسوفت و"أوبن أيه آي" لتعقب اشخاصا، واكدت اسوشيتد برس، انه عند دمج أنظمة الذكاء الاصطناعي مع الاستخبارات البشرية تؤدي إلى وفيات بالخطأ.

ومن جهة اخرى نقلت أسوشيتد برس عن ضابط استخبارات إسرائيلي، "شاهدنا أخطاء استهداف تتعلق بالذكاء الاصطناعي بسبب ترجمات غير دقيقة، ونظام الذكاء الاصطناعي حدد طلابا في المرحلة الثانوية على أنهم مقاتلون محتملون".

كما أشارت إلى أن الضباط الشباب يتعرضون لضغوط للعثور على الأهداف بسرعة فيقعون في أخطاء.