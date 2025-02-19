بشهادة المفرج عنهم.. كيف تعاملت القسام مع الأسرى (الإسرائيليين)؟

تُعد قضية الأسرى واحدة من أكثر القضايا حساسية في الصراع بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، حيث تتباين أساليب التعامل بين الطرفين بشكل كبير.

في الوقت الذي يُظهر فيه الأسرى الإسرائيليون المحررون من قبضة كتائب عز الدين القسام امتنانهم للمعاملة الإنسانية التي تلقوها، تتصاعد التقارير الحقوقية حول الانتهاكات المستمرة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين داخل سجونه. هذه المفارقة تكشف الفروق الأخلاقية بين الطرفين وتضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية إعادة تقييم موقفه من هذه القضية.

شهادات الأسرى الإسرائيليين: "القسام أنقذ حياتنا"

بعد الإفراج عن عدد من الأسرى الإسرائيليين في صفقات التبادل الأخيرة، أظهرت شهاداتهم مدى التباين بين تصوراتهم السابقة عن المقاومة الفلسطينية وبين واقع ما عاشوه خلال فترة الأسر. فقد كشف الأسرى المحررون أوهاد بن عامي، وإيلي شعربي، وأور ليفي أنهم تلقوا معاملة جيدة، حيث تم توفير الطعام والماء والدواء لهم، رغم الظروف القاسية التي تعيشها غزة تحت الحصار والعدوان الإسرائيلي.

بل إن بعضهم تلقى رعاية طبية متكاملة، مثل الأسير أور ليفي، الذي أشار إلى حصوله على العلاج عندما كان مصابًا. هذه المعاملة تأتي رغم الدعاية الإسرائيلية التي تصور كتائب القسام كقوة "إرهابية"، بينما تُظهر شهادات الأسرى أنهم لم يتعرضوا لأي نوع من التعذيب أو الإساءة الجسدية، في تناقض صارخ مع معاملة الاحتلال للأسرى الفلسطينيين.

في المقابل، عبر المحررون عن غضبهم تجاه حكومتهم، واصفين إياها بالفاشلة، ليس فقط بسبب تقاعسها عن العمل على تحريرهم، ولكن أيضًا بسبب سياساتها التي زادت من معاناتهم. وأكدوا أن إطلاق سراحهم لم يكن بفضل القوة العسكرية الإسرائيلية، بل عبر التفاوض، مما يعكس عدم جدوى التصعيد العسكري.



معاملة كتائب القسام للأسرى: التزام بالمعايير الإنسانية

على الرغم من الظروف المأساوية التي تعيشها غزة جراء الحصار والقصف المستمر، التزمت كتائب القسام بتوفير الحد الأدنى من الرعاية الإنسانية للأسرى الإسرائيليين لديها. ويبدو أن سلوك المقاومة يتماشى مع اتفاقيات جنيف الخاصة بمعاملة أسرى الحرب، حيث لم ترد أي تقارير تفيد بتعرض الأسرى الإسرائيليين للتعذيب أو سوء المعاملة.

وتتمثل أبرز مظاهر معاملة كتائب القسام للأسرى فيما يلي:

1. توفير الغذاء والماء بشكل منتظم رغم شح الموارد.

2. ضمان الرعاية الطبية للحالات المرضية أو المصابة.

3. عدم استخدام وسائل تعذيب جسدية أو نفسية ضد الأسرى.

4. عدم تصوير الأسرى في مشاهد مهينة، وهو ما يتعارض مع ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.

هذه الأخلاقيات تعكس بعدًا إنسانيًا لمقاتلي المقاومة الفلسطينية، الذين يدركون أهمية الحفاظ على الأسرى لاستخدامهم في صفقات تبادل مستقبلية، لكن دون إساءة معاملتهم أو تصفيتهم كما تفعل (إسرائيل).

مقارنة بالمعاملة الإسرائيلية للأسرى الفلسطينيين: التعذيب والإهمال الطبي

في الجانب الآخر، تبدو السجون الإسرائيلية كـ"معتقلات تعذيب"، حيث يتعرض الأسرى الفلسطينيون لمعاملة غير إنسانية تشمل:

التعذيب الجسدي والنفسي، من الضرب المبرح إلى أساليب الإذلال والحرمان الحسي.

العزل الانفرادي لفترات طويلة كوسيلة عقابية قاسية.

الحرمان من العلاج الطبي، ما أدى إلى وفاة العديد من الأسرى بسبب الإهمال الطبي، مثل حالات السرطان التي يتم تجاهلها حتى يصل المرض إلى مرحلة متقدمة.

الحرمان من الزيارات العائلية، حيث يُمنع العديد من الأسرى من رؤية ذويهم لسنوات طويلة.

سوء التغذية والمعاملة المهينة، حيث لا يتم توفير الحد الأدنى من الظروف المعيشية.



وتعتبر حالات الاعتقال الإداري، التي يتم فيها احتجاز الفلسطينيين دون تهمة أو محاكمة، من أبرز الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال، حيث يقبع مئات الفلسطينيين في السجون دون أن يُسمح لهم بالدفاع عن أنفسهم.

ازدواجية المعايير الدولية: صمت عن معاناة الفلسطينيين واهتمام بالأسرى الإسرائيليين

كشفت هذه القضية عن ازدواجية المعايير في تعامل المجتمع الدولي مع ملف الأسرى. فعندما تم احتجاز إسرائيليين، تحركت الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لممارسة الضغوط على المقاومة الفلسطينية للإفراج عنهم، بينما لم يتحرك أحد عندما تم استشهاد عشرات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال بسبب التعذيب أو الإهمال الطبي.

بل إن وسائل الإعلام الغربية سلّطت الضوء على أوضاع الأسرى الإسرائيليين، وتجاهلت بشكل ممنهج ما يعانيه الفلسطينيون داخل المعتقلات الإسرائيلية. هذه الازدواجية تؤكد أن "حقوق الإنسان" ليست سوى شعار يتم توظيفه وفقًا للمصالح السياسية، دون التزام حقيقي بمبدأ العدالة للجميع.

تداعيات الحدث على الداخل الإسرائيلي ومستقبل مفاوضات الأسرى

أحدثت تصريحات الأسرى الإسرائيليين صدمة داخل المجتمع الإسرائيلي، حيث لم يكن متوقعًا أن يخرجوا بعبارات شكر للمقاومة، وهو ما أحرج الحكومة الإسرائيلية، التي فشلت في إعادتهم بالقوة العسكرية، واضطرت في النهاية إلى التفاوض.

ومن المتوقع أن يزداد الضغط على حكومة بنيامين نتنياهو من قبل عائلات الأسرى الذين لا يزالون محتجزين في غزة، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل جديدة بدلًا من الاستمرار في الحرب. في المقابل، فإن المقاومة الفلسطينية تدرك أن هذه القضية تمثل ورقة تفاوضية قوية، خاصة مع تصاعد الاستياء الداخلي في (إسرائيل).

معركة الأخلاق بين المقاومة والاحتلال

تُظهر التجربة الأخيرة أن هناك فارقًا جوهريًا في المعاملة بين الطرفين، فبينما تحافظ كتائب القسام على أسرى الحرب وتلتزم بالحدود الدنيا من الإنسانية، تمارس (إسرائيل) سياسة انتقامية ضد الأسرى الفلسطينيين، ما يعكس عقيدة الاحتلال التي لا تعترف بحقوق الإنسان إلا عندما يتعلق الأمر بمواطنيها.

ويؤكد مراقبون أن معاملة الأسرى تبقى مقياسًا حقيقيًا للأخلاق في الحروب والمعارك، وفي هذا المعيار، تثبت المقاومة الفلسطينية أنها أكثر التزامًا بالقيم الإنسانية من الاحتلال، رغم كل الاتهامات الموجهة لها.