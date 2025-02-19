الاحتلال يزيل بسطات تجارية ويستولي عليها بالقدس

أزالت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، بسطات تجارية، شمال شرق مدينة القدس واستولت على بعضها.

وأفادت مصادر محلية باقتحام قوات الاحتلال مدخل بلدة عناتا، بينما أزالت آليات الاحتلال بسطات تجارية، واستولت على بعضها عُنوة.

وصعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي وجماعات المستوطنين المتطرفين من انتهاكاتهم في مدينة القدس وبلداتها، كذلك اقتحامات المسجد الأقصى المبارك خلال الشهر الماضي.

ورصد مركز معلومات فلسطين "معطى" 303 انتهاكات ارتكبتها قوات الاحتلال والمستوطنين في القدس خلال يناير/ كانون الثاني 2025، فيما اقتحم 6161 مستوطنا المسجد الأقصى.