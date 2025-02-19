كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن اعتداءات مروّعة ارتكبها جنود الاحتلال الإسرائيلي بحق أسير فلسطيني في معتقل "سديه تيمان" سيء السمعة.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية، إنّ 5 جنود إسرائيليين استخدموا العنف الشديد ضد المعتقل؛ ما أدى لإصابته بجراح خطيرة وكسور وثقب بالرئة.

وأشار إلى أنّ الجنود الخمسة عذبوا المعتقل من خلال طعنه في ظهره بأداة حادة، ما تسبب له بإصابات خطيرة وكسر في الضلوع وثقب في الرئة وعدة إصابات أخرى في الجسم، وتمزق داخلي في المستقيم.

وفي تفاصيل الاعتداء ذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت، أنّ المعتقل تعرض للطعن من الجنود بآلة حادة في مؤخرته، تسبب بإصابته بجراح خطيرة قرب فتحة الشرج، وتسبب الاعتداء في تمزق داخلي في المستقيم، وكسور في الضلوع وثقب بالرئة.

وزعمت الصحيفة بتقديم لوائح اتهام بحق 5 جنود إسرائيليين بتهمة التنكيل بأسير فلسطيني، وتعذيبه في معتقل "سديه تيمان".

ومرارًا تحدثت تقارير ومنظمات حقوقية عن عدة انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي مورست ضد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ولا سيما في سدي تيمان، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد الأشخاص المحرومين من حريتهم.

وتراكمت لدى المنظمات والجمعيات الحقوقية الأدلة حول ما يحدث في "سدي تيمان"، اعتمادا على إفادات لبعض العاملين في قطاع الصحة والجنود الذين خدموا بالمعسكر، حيث تكشف واقعا لا يمكن تخيله بكل ما يتعلق بالعلاج والعمليات الجراحية التي خضع لها بعض الأسرى الجرحى دون تخدير، وبتر الأعضاء لبعضهم بسبب تكبيل أطرافهم حثى أثناء قضاء الحاجات والنوم أو حتى العلاج.