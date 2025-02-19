القوى الوطنية الفلسطينية في غزة تدعو للوحدة الوطنية والعربية لمواجهة مخططات الاحتلال

أكدت القوى الوطنية الفلسطينية في بيان لها اليوم على ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء كافة أشكال التطبيع لمواجهة التحديات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي.

ودعت القوى الرئيس محمود عباس إلى عقد اجتماع طارئ يضم كافة الفصائل الفلسطينية لوضع خطة عمل مشتركة للتصدي للمخططات الإسرائيلية، التي تستهدف الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.

كما طالبت القمة العربية القادمة بتبني استراتيجيات واضحة لمواجهة المشاريع التهجيرية التي يطرحها الاحتلال، والعمل على تعزيز وحدة الموقف الفلسطيني والعربي والإسلامي في مواجهة مخططات الاحتلال المستمرة.

وأكدت القوى أن الوحدة الفلسطينية هي السبيل الوحيد لمواجهة التحديات الراهنة والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.