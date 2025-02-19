الحية: العدو لا يزال يماطل ويتجنب الانخراط في مفاوضات المرحلة الثانية

أكد الدكتور خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن العدو الصهيوني لا يزال يماطل ويتجنب الانخراط في المفاوضات الخاصة بالمرحلة الثانية من الاتفاق. وأشار الحية إلى أن الاحتلال لم يلتزم بتنفيذ بنود الاتفاق كما وردت، ما يعكس تلاعبه بالمفاوضات وتعثر تنفيذ التعهدات.

وأضاف الحية أن الجهود مستمرة على مدار الساعة وفي جميع الاتجاهات، بما في ذلك التواصل مع الوسطاء الرئيسيين، مثل قطر ومصر، بهدف الضغط على الاحتلال للالتزام بما تم الاتفاق عليه في المرحلة الأولى من المفاوضات.

ولفت الحية أن من بين البنود الأساسية التي تتطلب التنفيذ الفوري مواد الإغاثة والإيواء، والمعدات الثقيلة، والوقود، وبدائل الكهرباء، بالإضافة إلى تسهيل السفر عبر المعبر ذهاباً وإياباً، وفتح البحر للصيد، وذلك في محاولة للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني ودعمه للبقاء في أرضه.

وأشار الحية إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار السعي المستمر لضمان تحسين ظروف الحياة للشعب الفلسطيني، والضغط على الاحتلال للوفاء بالتزاماته، في وقت يواجه فيه الفلسطينيون تحديات كبيرة جراء الحصار المستمر.