أبو عبيدة يعلن أسماء جثامين الاحتلال التي ستسلمها المقاومة غدًا

أعلن الناطق العسكري لكتائب القسام، أبو عبيدة، عن أسماء جثامين الاحتلال الذين ستسلمهم المقاومة الفلسطينية غدًا الخميس. وأكد أبو عبيدة في تصريح رسمي أن الجثامين تشمل أفراد عائلة بيباس وجثمان الأسير الإسرائيلي عوديد ليفشتس.

وأوضح أبو عبيدة أن الأسرى الذين تم الإعلان عنهم كانوا على قيد الحياة قبل أن يتعرض مكان احتجازهم لقصف متعمد من قبل طائرات الاحتلال، مما أدى إلى استشهادهم. وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار التفاهمات الجارية بشأن تبادل الجثامين بين الطرفين.

من جانبها، أعلنت «سرايا القدس»، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنها ستسلم جثة الأسير الإسرائيلي عوديد ليفشيتس غدًا الخميس، في إطار الدفعة السابعة لتبادل الأسرى. وأشارت السرايا إلى أن ليفشيتس لاقى حتفه في غارة إسرائيلية على قطاع غزة ضمن حرب الإبادة التي استمرت 15 شهراً.

وفي ذات السياق، أعلن أبو بلال، الناطق باسم كتائب المجاهدين، في تصريح صحفي عن تسليم جثامين عائلة بيباس غدًا الخميس، مشيرًا إلى أنهم تم أسرهم على يد مجموعة من مجاهدي كتائب المجاهدين في 7 أكتوبر 2023. وأضاف أن الأسرى تم معاملتهم معاملة حسنة وفق تعاليم الإسلام الحنيف، قبل أن يتم قصفهم بصواريخ الاحتلال مما أدى إلى مقتلهم واستشهاد المجموعة الآسرة.

تسليم الجثامين يُعد جزءًا من التفاهمات المستمرة، وسط أجواء متوترة، وتأتي في إطار عمليات تبادل الأسرى بين الاحتلال والفصائل الفلسطينية.