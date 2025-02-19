قوات خاصة من جيش الاحتلال تغتال 3 مقاومين في مخيم الفارعة وتحتجز جثامينهم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء، مخيم الفارعة جنوب مدينة طوباس، وقامت بحصار أحد المنازل في المنطقة، حيث أسفرت العملية عن اغتيال ثلاثة مقاومين.

وأفادت مصادر محلية أن قوات خاصة من جيش الاحتلال، بمساندة قوات إضافية، قامت بمهاجمة المنزل الذي كان يتحصن فيه المقاومون، وشهدت المنطقة انفجارات متتالية وأصوات إطلاق رصاص كثيف. كما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية من حاجز الحمرا العسكري باتجاه المخيم، وسط تحليق مكثف للطائرات المسيرة في سماء المنطقة.

وأكد شهود عيان أن أهالي المخيم عثروا على أشلاء داخل المنزل بعد انتهاء العملية، بينما احتجزت قوات الاحتلال جثامين المقاومين.

تأتي هذه الحملة في إطار التصعيد العسكري المستمر في الضفة الغربية، في وقت يشهد فيه المخيمات الفلسطينية تزايدًا في العمليات العسكرية للاحتلال.