قتل وهدم وتنكيل ... الاحتلال يوسع عمليته العسكرية في الضفة الغربية

شهدت عدة بلدات في محافظة نابلس مساء الأربعاء مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، أسفرت عن إصابات بين المواطنين، فيما اندلعت اشتباكات مع قوات الاحتلال في عدد من المناطق الأخرى في الضفة الغربية.

في بلدة بيتا، أصيب طفل يبلغ من العمر 15 عامًا بعيار ناري في فخذه، حيث تم نقله على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج. أما في بلدة بيت فوريك، فقد تعرض شابان للاعتداء بالضرب من قبل جيش الاحتلال، أحدهما يبلغ من العمر 22 عامًا والآخر 24 عامًا، وتم نقلهما أيضًا لتلقي العلاج.

وفي بلدة تل، أصيب شاب آخر يبلغ من العمر 21 عامًا نتيجة اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب، حيث تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي تطور آخر، أكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة مناطق في الضفة الغربية، حيث داهمت بلدة سعير شمال الخليل، واعتقلت شابين خلال عملية التفتيش. كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة أريحا ومخيم عسكر الجديد شرق نابلس، بالإضافة إلى بلدة ترمسعيا شمال رام الله، حيث نفذت حملات تفتيش واعتقالات.

وفي مخيم الفارعة جنوب طوباس، أفادت المصادر المحلية بارتقاء ثلاثة شهداء مساء الأربعاء، بعد اشتباك عنيف مع قوات الاحتلال داخل منزل كانوا يتحصنون فيه. والشهداء هم: محمد خليل برية، خاله يوسف التايه، ويوسف الأسمر من مخيم بلاطة شرقي نابلس. وأوضحت المصادر أن الاشتباك أسفر عن إطلاق قذائف أنيرجا على المنزل، قبل أن تقوم قوات الاحتلال باختطاف جثامين الشهداء والانسحاب من المنطقة.

وفي إطار التصعيد، أجبرت قوات الاحتلال أهالي المنازل المحيطة بمنزل الشهيد عمار عودة في سلفيت على إخلائها استعدادًا لتفجيره.

من ناحية أخرى، أفادت مصادر عبرية بإصابة مستوطنة بجروح خطيرة نتيجة عملية طعن في القدس، فيما أكدت قوات الاحتلال أن المنفذ قد انسحب من مكان الحادث.

تستمر الأوضاع في الضفة الغربية في التوتر، وسط عمليات اقتحام ومواجهات مستمرة مع قوات الاحتلال التي تستهدف المناطق الفلسطينية بالاعتقالات والاعتداءات.

ويستمر التصعيد العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية، حيث تنفذ قوات الاحتلال عمليات مداهمة واعتقالات في مختلف المناطق، وسط حالة من التوتر المتصاعد.