كتائب القسام تسلّم جثامين أربعة أسرى من جنود الاحتلال الإسرائيلي

في بيان صحفي أصدرته اليوم، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عن تسليم جثامين أربعة من جنود الاحتلال الذين كانوا محتجزين لديها، وذلك بعد أن قضوا نتيجة قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمواقع احتجازهم في قطاع غزة.

وأكدت الكتائب حرصها طوال فترة الاحتجاز على الحفاظ على حياة الأسرى ومعاملتهم بإنسانية، على الرغم من ظروف الحرب والحصار. وأوضحت أن جيش الاحتلال هو المسؤول المباشر عن مقتلهم، حيث استهدف مواقع احتجازهم بالقصف العشوائي والمتواصل.

وحمّلت كتائب القسام الحكومة الإسرائيلية، بقيادة بنيامين نتنياهو، المسؤولية الكاملة عن هذه النهاية المأساوية للأسرى، مشيرة إلى أن الاحتلال عرقل مرارًا محاولات التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى. واعتبرت أن نتنياهو يتظاهر اليوم بالحزن على جنوده في محاولة للتهرب من المسؤولية أمام الرأي العام الإسرائيلي.

وفي رسالة وجهتها الكتائب إلى عائلات الجنود، أكدت أنها كانت تفضّل أن يعود أبناؤهم أحياءً، لكن سياسات قادة الاحتلال وجرائمهم المستمرة حالت دون ذلك. وأشارت إلى أن هذا المصير هو نتيجة قيادة "لا تكترث لأبنائها"، مذكرة بأن قصف الاحتلال لقطاع غزة أدى إلى مقتل أكثر من 17,881 طفلًا فلسطينيًا.

واختتم البيان بالتأكيد على أن الحل الوحيد لإعادة الأسرى هو من خلال التبادل، محذرة من أن محاولات استعادة الأسرى بالقوة العسكرية أو تصعيد العدوان لن تؤدي إلا إلى المزيد من الخسائر.