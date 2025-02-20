التقدم في مباحثات وقف إطلاق النار يمنح الشيكل مكاسب جديدة

حقق الشيكل الإسرائيلي مكاسب أمام العملات الأخرى في ظل الحديث عن تقدم في مباحثات وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية في غزة وإسرائيل.

وسجّل الشيكل، خلال تداولات الخميس، أعلى مستوياته مقابل الدولار الأمريكي منذ أوائل عام 2023.

وفي التعاملات الصباحية، واصل الشيكل ارتفاعه مقابل الدولار الأمريكي واليورو، ليصل إلى 3.54 أمام الدولار، و3.685 أمام اليورو.

ويواصل الشيكل التداول عند أقوى مستوياته مقابل الدولار منذ أوائل عام 2023، وذلك قبل محاولة الحكومة المضي قدمًا في إصلاحها القضائي، ثم اندلاع الحرب في وقت لاحق من العام.

وقال رئيس شركة "بوريا للتخطيط المالي"، أور بوريا: "إن العملات الرئيسية تتداول بشكل مستقر، وتقترب من معدلات ضعيفة سنوية مقابل الشيكل، بسبب التقدم في المرحلة الأولى من صفقة الرهائن. ويتم تداول الدولار عند الحد الأدنى من نطاق 3.55-3.85 شيكل/دولار، المسجل خلال العام الماضي، مع كون التطورات الأكثر بروزًا في سوق الصرف الأجنبي خلال الأسابيع الأخيرة هي تعزيز اليورو بنحو 2٪ والجنيه الإسترليني بنحو 4٪ مقابل الدولار".

وأضاف بوريا: "تظل التوقعات المتوسطة والطويلة الأجل دون تغيير، حيث يُتوقع أن يواصل الشيكل اتجاهه الصاعد بشكل كبير مقابل العملات الرئيسية في العالم"