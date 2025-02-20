طعن (إسرائيلية) بالقدس على خلفية كراهية المسيحيين

ذكرت القناة 13 الاسرائيلية أن الشرطة تشتبه ،اليوم الخميس، بأن الدافع للاعتداء على المرأة في القدس أمس، باستخدام الفأس هو كراهية المسيحيين.

وقالت إن المنفذ يهودي، طعن المصابة وهي يهودية ، لكنه اعتقد أنها مسيحية ، ما أدى إلى إصابتها بجراح خطيرة.

وفقًا لشهادات شهود العيان للقناة ، قام المشتبه به بالصراخ على المرأة قائلاً "مسيحية"، على الرغم من أنها ليست كذلك، ثم سحب الفأس وهاجمها بقسوة.

وأشارت إلى أن المشتبه به في الاعتداء لم يتم اعتقاله بعد، وتستمر الشرطة في جهود البحث عنه.

يشار إلى أنه وخلال الفترة الماضية ازدادت اعتداءات المستوطنين على المسيحيين ومقدساتهم ، وبصق فتية يهود على رجال دين مسيحيين وعلى راهبات في البلدة القديمة بالقدس.