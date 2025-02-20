أفاد محمد عبود، نائب رئيس لجنة الطوارئ في وزارة الأشغال، بأن قطاع غزة لم يتلقَّ حتى الآن الكميات المطلوبة من المساعدات، سواء من الخيام أو الكرفانات أو المعدات الثقيلة.

وأوضح عبود أنه كان من المفترض إدخال 200 ألف خيمة لإيواء النازحين، إلا أن الاحتلال لم يسمح حتى الآن سوى بإدخال 90 ألف خيمة فقط.

وفيما يتعلق بالكرفانات، أكد عبود لـ"الرسالة نت" أن ما تم إدخاله لا يزال محدودًا جدًا، وهي لا تزال محفوظة لدى المؤسسة الدولية التي قامت بإدخالها، ولم تُسلَّم حتى الآن إلى وزارة الأشغال أو وزارة التنمية الاجتماعية.

وأشار إلى أن الأولوية في توزيع الكرفانات ستكون لمراكز الإيواء والأسر التي فقدت منازلها بالكامل، وذلك في حال سُمح بإدخال كميات تتناسب مع الاحتياجات الفعلية للنازحين.

وأضاف أن الكرفانات ستُوزَّع أولًا على قطع الأراضي المهيأة لاستقبال النازحين، ومن ثم سيتم تخصيصها للأفراد لوضعها في أماكنهم الخاصة.

أما بالنسبة للمعدات الثقيلة، فقد أوضح المسؤول أن الكميات التي دخلت إلى القطاع ضئيلة جدًا ولا تُذكر، ولم تُسلَّم حتى الآن للجهات الفلسطينية العاملة في غزة