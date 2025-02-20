الاحتلال يصدر أوامر اعتقال إداري بحق 86 أسيراً فلسطينياً

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، أوامر اعتقال إداري بحق 86 أسيراً فلسطينياً من الضفة الغربية.
وتنوعت أوامر الاعتقال الإداري بين جديدة وتجديد لمعتقلين سابقين، لفترات متفاوتة بين 3 أشهر وستة.
ومن بين الأسرى الذين جرى تمديد اعتقالهم أربعة أشهر، الناشط علاء أحمد حميدان من نابلس، والذي اعتقل في 23 أكتوبر/ تشرين أول 2023 بعد اقتحام منزله في مخيم بلاطة.
ويعد حميدان من الشخصيات البارزة في قائمة "القدس موعدنا"، وكان ناطقا باسمها لخوض الانتخابات التشريعية الفلسطينية الملغاة.
وطالت القرارات تمديد اعتقال الصحفي سامي سعيد الساعي من طولكرم 4 أشهر، للمرة الرابعة على التوالي، والذي اعتقلته قوات الاحتلال بعد اقتحام منزله في ضاحية "ارتاح" بمدينة طولكرم.
وطالت أوامر الاعتقال الإداري عشرات الشبان، بينما جددت محكمة الاحتلال الاعتقال الإداري بحق الأسير أنس أمير عبد العزيز رصرص من الخليل 6 شهور، وهو معتقل منذ عام ونصف.
وبعد اعتقال إداري دون تهمه 20 شهراً، جرى تحويل ملف الأسير الجريح وسام أبو سليم من مخيم الدهيشة إلى قضية وإصدار لائحة اتهام بحقه، علما أنه معتقل منذ 19 يوليو/ تموز 2023.
وحولت محكمة سالم العسكرية الأسير الفتى أحمد عابد من طولكرم، للاعتقال الإداري 6 شهور، علماً أنه طالب في الثانوية العامة.
وتستخدم سلطات الاحتلال جريمة الاعتقال الإداري التعسفيّ، دون تقديم تهمًا أو محاكمة استنادًا على ما تسميه "الملف السري"، ولا يسمح للمعتقل أو محاميه الاطلاع على الملف، وفق "نادي الأسير الفلسطيني".
ووفق الأوامر العسكرية الإسرائيلية، فإنه يمكن تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها 6 شهور غالبًا ما يتم تجديدها.
مرفق الأسماء:
- شادي ادريس اسماعيل نجار-الخليل-6 شهور
- عمر يعقوب مسعد شنار-طولكرم-4 شهور
- احمد نادر خالد سعدي-جنين-6 شهور
- محمد محمود حسين سلامه-رام الله-4 شهور
- مؤيد جابر محمد ابو سل-العروب-4 شهور
- فارس جابر سعيد شلبي-مخيم جنين-6 شهور
- معاذ محمد مصطفى ابو عرفه-الخليل-3 شهور
- محمد هاشم حامد مطور-الخليل-6 شهور
- نزار امجد مصباح ابو الهيجا-جنين-6 شهور
- ضياء مفيد عبد الرزاق زلوم-رام الله-4 شهور
- سيف سليم رشدي عيسى-6 شهور
- اكرم منتصر هلال رشيد-رام الله-4 شهور
- صامد جهاد يوسف جعاره-6 شهور
- محمد سعد عمر عيساوي-عبوين-4 شهور
- احمد ماهر علي الغول-جنين-6 شهور
- ربيع رأفت خليل ابو ربيع-رام الله-6 شهور
- اسعد مصطفى محمد ابو زينه-الخليل-6 شهور
- باهر شريف سالم شرحه-6 شهور
- محمد باسل عبد المعطي برغوثي-رام الله-4 شهور
- ناصر اياد ابراهيم ابو عسل-عنبتا-5 شهور
- امجد عبد الناصر تيسير نوباني-البقعه-6 شهور
- خليل محمد ابراهيم المسالمه-بيت عوا-6 شهور
- صلاح الدين عبد الله حاج-البقعه-4 شهور
- محسن حسين محمد شاور-الخليل-6 شهور
- اسماعيل ابراهيم احمد حلبيه-ابو اديس-6 شهور
- ياسين محمد فرج ابو لفح-نابلس-6 شهور
- عماد عمر سعيد ابو الهيجا-جنين-6 شهور
- مجاهد هيثم عبد الرحيم قواسمه-الخليل-4 شهور
- حمزة عدنان احمد خليليه-جنين-6 شهور
- عكرمه ناجح حسن حبايبه-صانور-4 شهور
- علاء احمد خليل حميدان-نابلس-4 شهور
- محمود ناجح صبحي سخل-نابلس-4 شهور
- فؤاد خليل احمد بدر-ابو ديس-4 شهور
- فادي زهير علي ابو عطيه-مخيم الامعري-6 شهور
- احمد نبيل احمد كبها-4 شهور
- انس امير عبد العزيز رصرص-الخليل-6 شهور
- ايمن محمد حسن رشايده-6 شهور
- هادي عبد الحافظ علي دعدره-بيت لحم-6 شهور
- فهمي ياسر فهمي حسونة-الخليل-6 شهور
- محمد مهند صبري تركمان-يعبد-4 شهور
- اسلام فخر عبد الحافظ عوضات-أريحا-4 شهور
- محمد عدنان عبد الرحيم حسان-طولكرم-6 شهور
- نضال عبد السلام زيدان عبد القادر-رمانه-4 شهور
- حسن عماد سعد ابو حسن-جنين-6 شهور
- محمود محمد شاكر مشه-مخيم بلاطه-6 شهور
- سامح محمد كايد عمران-جفتلك-4 شهور
- حمزة بشار منصور منصور-مخيم عسكر-4 شهور
- احمد نعمان توفيق عابد-طولكرم-6 شهور
- احمد علاء خالد سليمان-قلقيليه-4 شهور
- صلاح الدين عبد الله محمد بني عوده-جنين-6 شهور
- مأمون محمد فايز عبده-جنين-4 شهور
- اشرف محمد راشد القيسي-جنين-6 شهور
- ياسر محمد علي عمارنه-يعبد-4 شهور
- سهيل يوسف سهيل ضراغمه-جنين-6 شهور
- سامي سعيد عبد الساعي-طولكرم-4 شهور
- صادق حسن صادق ابو الخير-جنين-4 شهور
- رياض ماهر احمد اطرش-جنين-6 شهور
- خالد فوزي عبد العزيز راعي-اريحا-4 شهور
- بلال محمد صالح اشتيه-تل-6 شهور
- حسام ناجي توفيق زكارنه-قباطيه-6 شهور
- عكرمه جمال مصطفى خماش-نابلس-6 شهور
- حمد محمد حمد خالد-نابلس-4 شهور
- ضياء الدين عاطف محمد عباس-الزبابده-4 شهور
- رشيد سعيد اسماعيل رضوان-عزون-4 شهور
- احمد حسن عبد الرحمن نزال-قباطيه-6 شهور
- عصام عبد الله اسماعيل غنام-جبع-6 شهور
- مراد محمد حسن الزغاري-مخيم الدهيشة-4 شهور
- محمد مهدي احمد مغلي-شويكه-6 شهور
- سمير احمد رجا صبح-مخيم الفارعه-6 شهور
- حازم عماد حسني ناصر-طولكرم-6 شهور
- مصطفى موسى مصطفى حجازي-بيت لحم-6 شهور
- احمد كامل موسى زعاتره-أريحا-6 شهور
- لؤي فاخر خالد جبر-قلقيليه-6 شهور
- نايف سليم نايف رضوان-عزون-6 شهور
- محمود فايز طلال الدبس-مخيم عايده-4 شهور
- صالح محمد صالح حسونه-رام الله-6 شهور
- قصي خليل سعيد كمال-أريحا-6 شهور
- محمد مفيد محمود سليمان-قراوة بني زيد-5 شهور
- حسين نضال موسى تميمي-الخليل-5 شهور
- محمد سمير محمد المصري-المزرعة الشرقية-5 شهور
- مؤمن كفاح عبد العزيز برغوثي-كوبر-4 شهور
- احمد فهد طالب مسالمه-6 شهور
- خليل وليد مصطفى قميري-الخليل-6 شهور
- سامر عبد الكريم مصطفى حميده-المزرعة الشرقيه-4 شهور
- عبد الله حسام عبد الرحمن عمري-رام الله-6 شهور
- سالم عثمان سالم زهران-دير ابو مشعل-6 شهور