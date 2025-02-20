الاحتلال يصدر أوامر اعتقال إداري بحق 86 أسيراً فلسطينياً

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، أوامر اعتقال إداري بحق 86 أسيراً فلسطينياً من الضفة الغربية.

وتنوعت أوامر الاعتقال الإداري بين جديدة وتجديد لمعتقلين سابقين، لفترات متفاوتة بين 3 أشهر وستة.

ومن بين الأسرى الذين جرى تمديد اعتقالهم أربعة أشهر، الناشط علاء أحمد حميدان من نابلس، والذي اعتقل في 23 أكتوبر/ تشرين أول 2023 بعد اقتحام منزله في مخيم بلاطة.

ويعد حميدان من الشخصيات البارزة في قائمة "القدس موعدنا"، وكان ناطقا باسمها لخوض الانتخابات التشريعية الفلسطينية الملغاة.

وطالت القرارات تمديد اعتقال الصحفي سامي سعيد الساعي من طولكرم 4 أشهر، للمرة الرابعة على التوالي، والذي اعتقلته قوات الاحتلال بعد اقتحام منزله في ضاحية "ارتاح" بمدينة طولكرم.

وطالت أوامر الاعتقال الإداري عشرات الشبان، بينما جددت محكمة الاحتلال الاعتقال الإداري بحق الأسير أنس أمير عبد العزيز رصرص من الخليل 6 شهور، وهو معتقل منذ عام ونصف.

وبعد اعتقال إداري دون تهمه 20 شهراً، جرى تحويل ملف الأسير الجريح وسام أبو سليم من مخيم الدهيشة إلى قضية وإصدار لائحة اتهام بحقه، علما أنه معتقل منذ 19 يوليو/ تموز 2023.

وحولت محكمة سالم العسكرية الأسير الفتى أحمد عابد من طولكرم، للاعتقال الإداري 6 شهور، علماً أنه طالب في الثانوية العامة.

وتستخدم سلطات الاحتلال جريمة الاعتقال الإداري التعسفيّ، دون تقديم تهمًا أو محاكمة استنادًا على ما تسميه "الملف السري"، ولا يسمح للمعتقل أو محاميه الاطلاع على الملف، وفق "نادي الأسير الفلسطيني".

ووفق الأوامر العسكرية الإسرائيلية، فإنه يمكن تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها 6 شهور غالبًا ما يتم تجديدها.

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