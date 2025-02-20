حماس: ننتظر تنفيذ الاحتلال لكامل بنود البروتوكول الإنساني

صرّح المتحدث باسم حركة حماس، د. عبد اللطيف القانوع، بأن الحركة تنتظر تنفيذ الاحتلال الإسرائيلي لكامل بنود البروتوكول الإنساني، مؤكداً جاهزية حماس لإتمام تنفيذ الاتفاق في جميع مراحله بما يحقق مطالبها.

واتهم القانوع الاحتلال باستخدام أسلحة محرمة دولياً ضد الشعب الفلسطيني، في الوقت الذي يطالب فيه بنزع سلاح المقاومة الشرعي، مشدداً على ضرورة تشكيل لجان دولية للتحقيق في استخدام هذه الأسلحة.

وأكد القانوع التزام حركة حماس باتفاق وقف إطلاق النار طالما التزم به الاحتلال، مشيراً إلى أن مفاوضات المرحلة الثانية لم تبدأ عملياً بعد، إلا أن الحركة جاهزة للانخراط فيها وفق ما نص عليه الاتفاق.

وفي سياق متصل، اتهم القانوع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالمماطلة في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.