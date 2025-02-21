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^200 مثال: غزة العزة

حماس تعرب عن استغرابها من تصريحات مسؤول في جامعة الدول العربية

المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم .jpg
المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم .jpg

الرسالة نت - غزة

أعربت حركة المقاومة الإسلامية حماس، عن استغرابها من تصريحات الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، التي أشار فيها إلى أن تنحي حماس يمثل مصلحة للشعب الفلسطيني.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم، في تصريح صحفي، "لقد أبدينا أقصى درجات المرونة في صياغة مقاربات سياسية وإدارية لإدارة قطاع غزة خلال الحوارات المتعددة، وخاصة مع الأشقاء في مصر، بما في ذلك الموافقة على تشكيل حكومة توافق وطني، وكذلك قبولنا الكامل بالطرح المصري بشأن لجنة الإسناد المجتمعي".

وتابع "نؤكد أن حركة حماس ستواصل وضع المصلحة العليا للشعب الفلسطيني في صلب جميع قراراتها المتعلقة بالوضع في قطاع غزة بعد الحرب، ضمن إطار التوافق الوطني، وبعيداً عن أي تدخلات من قبل الاحتلال أو الولايات المتحدة. كما ندعو جامعة الدول العربية إلى دعم هذا الموقف، وعدم السماح بتمرير أي مشاريع من شأنها تهديد منظومة الأمن القومي العربي".

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