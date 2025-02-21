في تطور نوعي يعكس تصعيدًا لافتًا في ساحة المواجهة، شهدت مدينة "بات يام" في الداخل المحتل سلسلة من التفجيرات التي استهدفت ثلاث حافلات، ما أدى إلى حالة من الهلع في صفوف الإسرائيليين، ودفع الاحتلال إلى اتخاذ إجراءات أمنية مشددة شملت وقف حركة المواصلات العامة في المنطقة.

العملية، التي حملت بصمات تخطيط دقيق، شكلت ضربة قاسية للمنظومة الأمنية الإسرائيلية، التي عجزت عن كشف العبوات الناسفة أو إحباط التفجيرات قبل وقوعها.

إبداع المقاومة وفاعلية النهج الجديد

تدل هذه العملية على قدرة المقاومة الفلسطينية على ابتكار أساليب جديدة في المواجهة، بما يكسر التفوق الاستخباري والتكنولوجي الذي يعتمد عليه الاحتلال في إحكام قبضته الأمنية. فنجاح المنفذين في زرع عبوات ناسفة بزنة خمسة كيلوغرامات داخل الحافلات، والتحكم بتفجيرها في توقيت متقارب، يؤكد أن المقاومة لم تكتفِ بأساليبها التقليدية، بل دخلت مرحلة أكثر تعقيدًا من حيث التخطيط والتنفيذ، في إطار معركة طويلة تسعى لردع الاحتلال عن سياساته القمعية.

فشل استخباري إسرائيلي واضح

المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، التي تروج دائمًا لامتلاكها قدرة عالية على كشف أي تهديدات داخلية، وقعت في مأزق كبير بعد هذا الاختراق. تصريحات قائد شرطة تل أبيب، التي ألقى فيها بالمسؤولية على جهاز "الشاباك"، تؤكد وجود خلل في المنظومة الاستخبارية الإسرائيلية، التي فشلت في رصد منفذي العملية أو منع وقوعها رغم الإجراءات المشددة والتدابير الأمنية المتزايدة في الداخل المحتل.

إضافة إلى ذلك، فإن العثور على عبوات إضافية لم تنفجر، ورفع مستوى التأهب الأمني خوفًا من عمليات مماثلة، يكشف حجم الارتباك الذي أصاب الاحتلال، حيث بات يواجه هاجسًا أمنيًا جديدًا يتمثل في إمكانية تنفيذ عمليات داخل مدن الداخل، بعيدًا عن الضفة الغربية وقطاع غزة.

الاحتلال لن ينعم بالأمن طالما استمر عدوانه

هذه التفجيرات تأتي في سياق الرد الطبيعي على تصعيد الاحتلال في الضفة الغربية، حيث تواصل قواته اقتحام المدن والمخيمات وارتكاب الجرائم بحق الفلسطينيين.

مشهد الحافلات المتفجرة في "بات يام" هو رسالة واضحة بأن الاحتلال لن يتمكن من فرض معادلة الأمن على حساب الدم الفلسطيني، وأن المقاومة قادرة على نقل المعركة إلى عمق كيانه رغم كل أساليبه القمعية.

(إسرائيل)، التي تعتقد أن بإمكانها تحقيق الأمن بالقوة العسكرية وحدها، تتلقى اليوم صفعة جديدة تثبت أن الاحتلال مكلف، وأن الفلسطينيين لن يتوقفوا عن المقاومة مهما اشتد القمع. وهذا ما أكده استمرار حالة الذعر في تل أبيب، حيث تضاعفت البلاغات عن أجسام مشبوهة عقب التفجيرات، ما يعكس انهيار الشعور بالأمان داخل المجتمع الإسرائيلي.

نحو مرحلة جديدة من المواجهة

هذه العملية تمثل تحولًا نوعيًا في نمط المواجهة، وربما تؤسس لمرحلة جديدة تستخدم فيها المقاومة أساليب أكثر تعقيدًا لاستنزاف الاحتلال وإرباك منظومته الأمنية.

فكما نجحت المقاومة في توجيه ضربات موجعة خلال المواجهات السابقة، فإنها اليوم تثبت أن قدرتها على التكيف والتطوير مستمرة، وأن الاحتلال سيظل في دائرة الاستهداف طالما استمرت سياساته العدوانية بحق الفلسطينيين.

ما حدث في "بات يام" ليس مجرد تفجير لحافلات، بل هو رسالة استراتيجية بأن الاحتلال بات مكشوفًا أمنيًا أكثر من أي وقت مضى، وأن المقاومة، رغم كل العقبات، لا تزال قادرة على إيلامه حيث لا يتوقع.