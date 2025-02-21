حماس ترفض تصريحات حسام زكي وتؤكد تمسكها بالتوافق الوطني

أعرب الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس، حازم قاسم، عن استغراب الحركة من تصريحات الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، التي أشار فيها إلى أن تنحي حماس يمثل مصلحة للشعب الفلسطيني.

وأوضح قاسم أن حماس أبدت أقصى درجات المرونة خلال الحوارات المتعددة، وخاصة مع الأشقاء في مصر، حيث وافقت على تشكيل حكومة توافق وطني، إضافة إلى قبولها الكامل بالمقترح المصري بشأن لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة قطاع غزة.

وأكد أن الحركة ستواصل وضع المصلحة العليا للشعب الفلسطيني في صلب قراراتها المتعلقة بالوضع في قطاع غزة بعد الحرب، وذلك ضمن إطار التوافق الوطني، وبعيداً عن أي تدخلات من قبل الاحتلال الإسرائيلي أو الولايات المتحدة. كما دعا جامعة الدول العربية إلى دعم هذا الموقف، ومنع تمرير أي مشاريع قد تهدد منظومة الأمن القومي العربي.