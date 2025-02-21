الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة ومخيم طولكرم لليوم الـ26

شنت قوات الاحتلال الليلية وفجر اليوم الجمعة، حملة مداهماتٍ واعتقالاتٍ طالت العديد من مدن الضفة الغربية، وسط حصار منزل في طولكرم واندلاع اشتباكات مسلحة.

وحاصرت قوات الاحتـلال منزلاً في بلدة بلعا شرق طولكرم، تخلل ذلك اشتباكات مسلحة بين المقاومين وقوات الاحتلال.

واستقدمت قوات الاحتلال تعزيزات عسكرية إلى المنزل المحاصر في بلدة بلعا شرقي طولكرم.

واستشهد الأستاذ أحمد عواد متأثراً بإصابته بعد صدم آلية الاحتلال مركبته في مدينة طولكرم، أمس.

واعتقلت قوات الاحتلال الطالب في جامعة بيرزيت عمرو ابو زيد بعد احتجاز عائلته داخل منزلهم في حي المصايف برام الله.

وأقدمت قوة خاصة من جيش الاحتلال على اعتقال الأسير المحرر والطالب في جامعة بيرزيت إياد ابو شملة بعد اقتحام منزله في بلدة سردا شمال رام الله.

وداهمت قوات الاحتلال منزلًا خلال اقتحام بلدة حبلة جنوب قلقيلية شمالي الضفة الغربية.

واقتحمت قوات الاحتـلال مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، وسط إجراءات أمنية مشددة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيمي بيت جبرين والعزه في بيت لحم جنوب الضفة الغربية.

وخلال اقتحامها حي المصايف بمدينة رام الله بالضفة الغربي، اقتحمت قوات الاحتـلال منزل الأسير المحرر صالح أبو زيد.

وشنت قوات الاحتلال حملة مداهمات لمنازل الفلسطينيين خلال اقتحام مخيم الجلزون شمالي مدينة رام الله بالضفة الغربية.

كما داهمت قوات الاحتلال منازل الفلسطينيين خلال اقتحامها بلدة حبلة جنوب قلقيلية شمالي الضفة الغربية.