الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة ومخيم طولكرم لليوم الـ26

شنت قوات الاحتلال الليلية وفجر اليوم الجمعة، حملة مداهماتٍ واعتقالاتٍ طالت العديد من مدن الضفة الغربية، وسط حصار منزل في طولكرم واندلاع اشتباكات مسلحة.
وحاصرت قوات الاحتـلال منزلاً في بلدة بلعا شرق طولكرم، تخلل ذلك اشتباكات مسلحة بين المقاومين وقوات الاحتلال.
واستقدمت قوات الاحتلال تعزيزات عسكرية إلى المنزل المحاصر في بلدة بلعا شرقي طولكرم.
واستشهد الأستاذ أحمد عواد متأثراً بإصابته بعد صدم آلية الاحتلال مركبته في مدينة طولكرم، أمس.
واعتقلت قوات الاحتلال الطالب في جامعة بيرزيت عمرو ابو زيد بعد احتجاز عائلته داخل منزلهم في حي المصايف برام الله.
وأقدمت قوة خاصة من جيش الاحتلال على اعتقال الأسير المحرر والطالب في جامعة بيرزيت إياد ابو شملة بعد اقتحام منزله في بلدة سردا شمال رام الله.
وداهمت قوات الاحتلال منزلًا خلال اقتحام بلدة حبلة جنوب قلقيلية شمالي الضفة الغربية.
واقتحمت قوات الاحتـلال مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، وسط إجراءات أمنية مشددة.
كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيمي بيت جبرين والعزه في بيت لحم جنوب الضفة الغربية.
وخلال اقتحامها حي المصايف بمدينة رام الله بالضفة الغربي، اقتحمت قوات الاحتـلال منزل الأسير المحرر صالح أبو زيد.
وشنت قوات الاحتلال حملة مداهمات لمنازل الفلسطينيين خلال اقتحام مخيم الجلزون شمالي مدينة رام الله بالضفة الغربية.
كما داهمت قوات الاحتلال منازل الفلسطينيين خلال اقتحامها بلدة حبلة جنوب قلقيلية شمالي الضفة الغربية.