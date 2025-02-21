الإعلام الحكومي: البيوت المتنقلة التي دخلت غزة محدودة العدد وليست مخصصة للإيواء

كشف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، سلامة معروف، أنه دخل قطاع غزة صباح اليوم الجمعة، عدد محدود من البيوت المتنقلة (12 كرفانًا) وهي مخصصة لاستخدام مؤسسات دولية وليست للإيواء.

وأكد معروف في تصريح صحفي وصل "الرسالة نت"، أن قطاع غزة يحتاج إلى مالا يقل عن 60 ألف بيت متنقل، و200 ألف خيمة لتوفير مأوى مؤقت لمئات آلاف الأسر التي فقدت منازلها.

وأشار إلى أن ما وصل للإيواء حتى اللحظة هو أقل من نصف احتياجنا من الخيام دون وصول أي بيوت متنقلة، ما يجعلها نقطة في بحر الاحتياج.

وشدد على أنه لا زال سلوك الاحتلال يتسم بالمماطلة والتلكؤ ويسعى للتنصل من تعهداته في الشق الإنساني من الإتفاق، غير مكترث بالكارثة الإنسانية التي خلفتها حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة.

وطالب معروف، المجتمع الدولي والوسطاء بالضغط لتوفير حاجات قطاع غزة العاجلة من مستلزمات الإيواء والإغاثة والرعاية الصحية، ومنع الاحتلال من ممارسة الابتزاز والتلذذ بمعاناة شعبنا ومفاقمتها عبر إعاقة دخول هذه الاحتياجات.

وجدد مطالبته بتسريع عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة، داعيًا القمة العربية المرتقبة بالسعودية لتبني قرار بفتح معبر رفح على مدار الساعة وإدخال كل ما يحتاجه أهلنا على مستوى الإغاثة والإيواء والإعمار، والاستجابة لنداء الاستغاثة الذي أطلقه شعبنا باعتبار قطاع غزة منطقة منكوبة على الصعيد الإنساني والمعيشي والخدماتي.