الاحتلال سيفرج غدًا عن 602 أسير فلسطيني ضمن المرحلة الأولى لصفقة التبادل

تعتزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي، غدًا السبت، الإفراج عن 602 أسير فلسطيني في إطار الدفعة السابعة من المرحلة الأولى لصفقة "طوفان الأقصى"

ووفقًا لمكتب إعلام الأسرى، سيشمل الإفراج 50 أسيرًا محكومًا بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 60 أسيرًا من ذوي الأحكام العالية، و47 أسيرًا من "وفاء الأحرار" الذين تم إعادة اعتقالهم سابقًا. كما ستتضمن الدفعة 445 أسيرًا من قطاع غزة، جرى اعتقالهم بعد أحداث 7 أكتوبر 2023.

من جهة أخرى، أعلن الجناح العسكري لحركة حماس، كتائب الشهيد عز الدين القسام، عن الإفراج عن 6 أسرى إسرائيليين ضمن ذات الدفعة، وهم: إيليا ميمون، اسحق كوهن، عمر شيم توف، عومر فنكرت، تال شوهام، أفيرا منغستو، وهشام السيد.

وتأتي هذه الخطوة في إطار اتفاق تم التوصل إليه لوقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل في 19 يناير 2025، والذي يتضمن ثلاث مراحل تمتد كل منها لـ42 يومًا، ويهدف إلى التفاوض بشأن المرحلتين الثانية والثالثة بوساطة من مصر وقطر وبمشاركة الدعم الأمريكي.