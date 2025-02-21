استشهاد الطفلة ريماس عموري برصاص الاحتلال في جنين

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد الطفلة ريماس عمر عموري (13 عامًا) إثر إصابتها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في منطقة الجابريات جنوب مدينة جنين.

وأوضحت المصادر المحلية أن الطفلة ريماس أصيبت بعيار ناري في ظهرها، ما أدى إلى خروج الرصاصة من بطنها، بينما كانت داخل منزلها، في اعتداء جديد يضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

ويأتي هذا الحادث المأساوي في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها لليوم الثاني والثلاثين على التوالي، حيث عززت قوات الاحتلال وجودها العسكري في المنطقة، ترافقها جرافات ضخمة لتهديم منازل المواطنين وتضييق الخناق عليهم.

يُذكر أن العدوان المستمر على جنين أسفر عن 27 شهيدا، خلال 32 من الاقتحام المتواصل للمدينة، كما أفادت مصادر إعلامية اليوم بأن الاحتلال يواصل عدوانه على جنين ويستقدم تعزيزات عسكرية برفقة جرافتين لمخيم جنين، وسط دعوات حقوقية ودولية لوقف التصعيد الإسرائيلي الذي يتسبب في معاناة إنسانية جسيمة للمواطنين.