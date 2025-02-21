استشهاد الطفل أيمن نصار الهيموني متأثرًا بإصابته في الخليل

أعلنت الطواقم الطبية في مستشفى محمد علي المحتسب في مدينة الخليل، اليوم، عن استشهاد الطفل أيمن نصار الهيموني (11 عامًا) متأثرًا بإصابته البالغة في صدره جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمنطقة الجنوبية من المدينة.

وكان الطفل أيمن قد تعرض لإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال أثناء العدوان على المنطقة الجنوبية، حيث تم نقله إلى المستشفى في حالة حرجة، إلا أن محاولات الأطباء لإنقاذه باءت بالفشل.

وتشهد مدينة الخليل، كغيرها من مدن الضفة الغربية، تصاعدًا في اعتداءات الاحتلال، مما يزيد من معاناة الفلسطينيين ويهدد حياة الأبرياء في ظل تصعيد الهجمات العسكرية.