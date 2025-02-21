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الاحتلال يمنع زوجة نائل البرغوثي من السفر للقاءه في مصر بعد الافراج عنه

الأسير نائل البرغوثي
الأسير نائل البرغوثي

الرسالة نت

كد مكتب إعلام الأسرى أن مخابرات الاحتلال الإسرائيلي منعت زوجة عميد الأسرى، الأسير القائد نائل البرغوثي، من السفر إلى مصر حيث كانت تعتزم استقبال زوجها المقرر تحرره ضمن صفقة تبادل مع المقاومة الفلسطينية.

كما منعت مخابرات الاحتلال عائلة الأسير أشرف خليل حسين أبو الرب من السفر إلى مصر للقاء نجلهم المبعد بعد تحريره.

وتأتي هذه الخطوات في إطار سياسة الاحتلال القمعية التي تستهدف الأسرى المحررين وعائلاتهم، في محاولة لعرقلة فرحتهم والضغط النفسي عليهم.

يُذكر أن الأسير نائل البرغوثي يُعتبر من أقدم الأسرى في سجون الاحتلال، حيث أمضى أكثر من 40 عامًا خلف القضبان، بينما تأتي هذه الإجراءات في ظل ترقب فلسطيني ودولي لإتمام صفقة التبادل المرتقبة.

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https://alresalah.ps/p/300930

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