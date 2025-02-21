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عائلة بيباس: لن نغفر للتخلي عن أفرادنا في السابع من أكتوبر والأسر

عائلة بيباس: لن نغفر للتخلي عن أفرادنا في السابع من أكتوبر والأسر
عائلة بيباس: لن نغفر للتخلي عن أفرادنا في السابع من أكتوبر والأسر

الرسالة نت

أصدرت عائلة بيباس بيانًا رسميًا أكدت فيه أن المسؤولية الأساسية على الدولة الإسرائيلية هي إعادة أفراد العائلة أحياء، مشيرة إلى التخلي عنهم في لحظات حاسمة.

وذكرت العائلة أنها لن تغفر للتخلي عن أفرادها في أحداث السابع من أكتوبر، معتبرة أن هذا التصرف لا يغتفر خصوصًا في ظل ظروف الأسر الصعبة. كما أضافت العائلة أنها لم تتلقَ أي اعتذار من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في هذه اللحظات المؤلمة التي تمر بها.

هذا البيان يعكس استياء وغضب العائلة من تعامل السلطات الإسرائيلية مع أفرادها، في وقت ما زالوا يعانون من تبعات ما جرى في تلك الأيام.

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