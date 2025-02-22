الإعلامي الحكومي: دخل القطاع (١٢ كرفان) فقط مخصصة لمؤسسات دولية

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، مساء الجمعة، أن ما دخل القطاع عدد محدود من البيوت المتنقلة (١٢ كرفان) وهي مخصصة لاستخدام مؤسسات دولية وليست للإيواء.

وأوضح مدير المكتب سلامة معروف، في تصريح صحفي، أن القطاع يحتاج إلى مالا يقل عن ٦٠ ألف بيت متنقل، و٢٠٠ ألف خيمة لتوفير مأوى مؤقت لمئات آلاف الأسر التي فقدت منازلها، مبيناً أنه "ما وصل للإيواء حتى اللحظة هو أقل من نصف احتياجنا من الخيام دون وصول أي بيوت متنقلة، ما يجعلها نقطة في بحر الاحتياج".

وتابع معروف "لا زال سلوك الاحتلال يتسم بالمماطلة والتلكؤ ويسعى للتنصل من تعهداته في الشق الإنساني من الإتفاق، غير مكترث بالكارثة الإنسانية التي خلفتها حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة"، مطالباً "المجتمع الدولي والوسطاء بالضغط لتوفير حاجات قطاع غزة العاجلة من مستلزمات الإيواء والإغاثة والرعاية الصحية، ومنع الاحتلال من ممارسة الابتزاز والتلذذ بمعاناة شعبنا ومفاقمتها عبر إعاقة دخول هذه الاحتياجات".

كما دعا إلى الإسراع في "عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة، وندعو القمة العربية المرتقبة بالسعودية لتبني قرارا بفتح معبر رفح على مدار الساعة وإدخال كل ما يحتاجه أهلنا على مستوى الإغاثة والإيواء والإعمار، والاستجابة لنداء الاستغاثة الذي أطلقه شعبنا باعتبار قطاع غزة منطقة منكوبة على الصعيد الإنساني والمعيشي والخدماتي".