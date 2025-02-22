حماس: زيارة نتنياهو لطولكرم تعكس إفلاسه السياسي والعسكري ولن ترهب شعبنا

أكدت حركة حماس، أن زيارة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الاستعراضية إلى مخيم طولكرم تعكس حالة الإفلاس السياسي والعسكري التي يعاني منها الاحتلال.

واعتبرت الحركة، أن هذه الزياة لنتنياهو هي محاولة للتغطية على فشله المتكرر وتراجعه المستمر في مواجهة مقاومة شعبنا الفلسطيني.

وبينت الحركة، أن نتنياهو اعتاد على هذه المسرحيات المكشوفة؛ فهو نفسه من وقف يومًا في محوري “نتساريم” و”فيلادلفيا” بقطاع غزة مهددًا، لكنه رحل عنهما.

وشددت الحركة على أن هذه الزيارة لن ترهب شعبنا ومقاومته، بل ستزيده إصرارًا وعزمًا على مواصلة طريق الجهاد حتى التحرير والنصر.