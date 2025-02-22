مصدر بالمقاومة للرسالة: التواصل بين السنوار وأركان القسام لم يتوقف لآخر لحظة

أكدّ مصدر مسؤول في المقاومة الفلسطينية؛ أن منظومة السيطرة والتواصل بين قيادة المقاومة وعناصرها وأركانها في كافة مواقعها لم تتوقف للحظة؛ طيلة أيام المواجهة في حرب الإبادة التي تواصلت ضد القطاع لـ16 شهرا متواصلة.

ويقول المصدر لـ"الرسالة نت"، أن التواصل والتوجيهات التي كانت تصدر عن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد يحيى السنوار؛ لم تتوقف للحظة؛ وكانت تصل من رفح حيث تواجد في لحظاته الأخيرة؛ وحتى بيت حانون شمال القطاع.

وبين المصدر أن كتائب القسام الذراع العسكرية للحركة؛ لم تكن بحاجة في طيلة أيام المواجهة؛ لنقل عناصرها أو عتادها من لواء لآخر؛ وبقيت كل منطقة تواجه بامكانياتها وقدراتها ومقاتليها حتى اللحظات الأخيرة من المعركة.

وذكر المصدر أن قيادة المقاومة لم تفقد شبكة السيطرة؛ التي تعتبر النقطة الأهم في إدارة المعركة؛ وبقيت تتواصل في إدارة العمليات القتالية؛ وتأمين الأسرى.

وكشف المصدر أنّ قائد حماس الشهيد السنوار؛ رفض الخروج من رفح أو إعادة تموضعه هناك "رغم وجود الامكانية لذلك؛ وأصرّ البقاء بين جنوده وقواته وعقد مقاتليه".

وبين أنه كان آخر القادة الذين اعادوا تموضعهم من خانيونس؛ بناء على أوامر وتوجيهات وضغوط من قيادة القسام؛ وكان يقف على رأس المواجهة في عديد المواقع جنوب القطاع؛ ومطلعا على التفاصيل الدقيقة في صيرورة الأوضاع في المواقع الأخرى؛ حتى بيت حانون شمالا.