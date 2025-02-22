دائرة الأسرى: الصفقة تسجل أرقامًا قياسية غير مسبوقة في تاريخ الصراع

أكدت دائرة الأسرى والجرحى والشهداء في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن صفقة تبادل الأسرى الحالية تحقق أرقامًا قياسية غير مسبوقة في تاريخ الصراع مع الاحتلال.

وأوضحت الدائرة في تصريحات خاصة لـ"الرسالة" أن العديد من الأسماء التي شملتها الصفقة لم يكن من الممكن تحريرها لولا المقاومة، حيث حكم الاحتلال عليهم بالموت واحتجز جثامينهم، إلا أن الإرادة الصلبة فرضت واقعًا جديدًا أعادهم إلى الحرية.

وأضافت أن هذه الصفقة تكشف بوضوح عن "هندسة وعبقرية القائد شهيد الأمة محمد الضيف"، الذي قاد المعركة بتخطيط استراتيجي، كما أنها تعكس "وفاء القائد الكبير الشهيد يحيى السنوار لرفاقه"، إذ أوفى بوعده وعهده تجاه الأسرى الذين أمضوا سنوات طويلة خلف القضبان.

وأكدت الدائرة أن المقاومة مستمرة في معركتها حتى تحرير كافة الأسرى، مشددة على أن الإنجازات المتتالية تثبت قدرة المقاومة على فرض شروطها على الاحتلال وتحقيق مكاسب نوعية في ملف الأسرى.

وعلمت "الرسالة" أنّ الصفقة اليوم تشمل الإفراج عن 151 أسيرا من ذوي المؤبدات؛ و454 من أسرى غزة؛ الذين تم اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر