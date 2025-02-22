الأعسم: تسليم القسام لهشام السيد دون مراسم يعكس أخلاق غزة ومروءتها

أكد عطية الأعسم، رئيس مجلس قرى النقب غير المعترف بها، أن مبادرة كتائب القسام بتسليم الأسير هشام السيد دون أي مراسم رسمية تعكس أخلاق ومروءة غزة وأهلها، الذين تعرضوا لظلم كبير خلال الحرب الأخيرة.

وأوضح الأعسم تصريح خاص لـ"الرسالة نت"، أن الاحتلال الإسرائيلي تخلى عن هشام السيد طيلة 11 عامًا، وهو أمر تدركه عائلته جيدًا، لكنها لا تستطيع التصريح به علنًا بسبب المراقبة العسكرية المشددة.

وأضاف الأعسم أن ما حدث يمثل رسالة واضحة لكل المجندين العرب في جيش الاحتلال، مفادها أن "إسرائيل لن تعترف بكم وستلقي بكم في أقرب مزبلة"، مشددًا على أن هذه الواقعة تعكس المصير الذي ينتظر كل من يضع نفسه في خدمة الاحتلال.

وختم حديثه بالإشارة إلى أن غزة، رغم ما تعانيه من آلام، لا تزال تجسد قيم الوحدة والمروءة، فيما قدمت كتائب القسام درسًا عاليًا في الأخلاق والقيم من خلال طريقة تعاملها مع هذه القضية.