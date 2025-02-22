ناهد الفاخوري: الاحتلال يواصل تجاوزاته بشأن الإفراج عن الأسرى ويتلاعب بأسمائهم

أكد ناهد الفاخوري، مسؤول الإعلام في مكتب الشهداء والجرحى والأسرى في حركة حماس، حدوث تأخير وتجاوزات من قبل الاحتلال الإسرائيلي بشأن تنفيذ صفقة الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن الاحتلال قد اعتدى على الأسرى قبيل الإفراج عنهم.

وفي تصريحاته، أوضح الفاخوري أن الاحتلال يحاول التلاعب ببعض أسماء الأسرى الذين كان من المفترض الإفراج عنهم، ما يعكس تصرفات غير مسؤولة في تنفيذ التفاهمات الخاصة بالصفقة.

وأضاف الفاخوري أن حركة حماس أكدت استعدادها الكامل للإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين مقابل الأسرى الإسرائيليين، معربًا عن أمله في أن يتم تنفيذ الاتفاقات بشكل كامل وشفاف.

وأكد أن الاحتلال سيقوم اليوم بالإفراج عن 445 أسيرًا من قطاع غزة الذين اعتقلهم بعد 7 أكتوبر، إلى جانب 41 أسيرًا من معتقلي صفقة شاليط الذين سيتم إطلاق سراحهم ضمن الدفعة الجديدة.

وأشار إلى أن عملية الإفراج ستشمل أيضًا 97 أسيرًا، سيتم إبعادهم بشكل أولي إلى مصر، في خطوة قد تفتح المجال لمزيد من الخطوات المستقبلية في إطار التفاهمات بين الطرفين.