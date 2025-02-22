فروانة: 50% من أسرى المؤبدات تم الإفراج عنهم ضمن المرحلة الأولى من صفقة التبادل

أكد عبد الناصر فروانة، المختص في شؤون الأسرى الفلسطينيين، أن إجمالي عدد أسرى المؤبدات الذين تم الإفراج عنهم ضمن المرحلة الأولى من صفقة التبادل مع الاحتلال الإسرائيلي بلغ 302 أسيرًا، وهو ما يمثل حوالي 50% من إجمالي عدد أسرى المؤبدات في سجون الاحتلال.

وأوضح فروانة أن هؤلاء الأسرى يشكلون جزءًا كبيرًا من الفئة الأكثر معاناة في السجون الإسرائيلية، حيث يعانون من ظروف قاسية وظروف اعتقال طويلة الأمد. وأشار إلى أن الإفراج عنهم يعد إنجازًا مهمًا في إطار جهود التبادل، ويعكس قوة الإرادة الفلسطينية في السعي لتحرير كافة الأسرى.

وأضاف فروانة أن هذه الخطوة تمثل تقدمًا في تنفيذ التفاهمات المتفق عليها، وأن حركة حماس ملتزمة بمواصلة جهودها لتحرير جميع الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال في إطار أي صفقة تبادل قادمة.