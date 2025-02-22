حركة المجاهدين الفلسطينية: نرفض الأكاذيب الصهيونية حول مقتل عائلة بيباس

أدانت حركة المجاهدين الفلسطينية الادعاءات التي أطلقها مجدداً وزير الحرب الإسرائيلي، يوفال كاتس، بشأن ظروف مقتل عائلة بيباس في غزة. وأكدت الحركة أن هذه الادعاءات تأتي في إطار محاولات حكومة العدو الفاشية التهرب من استحقاقات صفقة التبادل وتعطيل عملية الإفراج عن الأسرى، بعد أن قامت المقاومة بكل ما عليها من التزامات.

وأشارت الحركة إلى أن تكرار حكومة الاحتلال لهذه الأكاذيب يعكس أزمة حقيقية تمر بها بسبب سلوكها الإجرامي. وذكرت الحركة أن محاولات التهرب من المسؤولية عن مقتل عائلة بيباس تأتي في سياق العدوان المستمر على الضفة الغربية، الذي يتضمن قصف مناطق سكنية بأطنان من المتفجرات الأمريكية.

وأضافت الحركة أن الاحتلال الصهيوني قتل بشكل متعمد أكثر من 50 ألف مدني فلسطيني، منهم 18 ألف طفل، مشيرة إلى أن عائلة بيباس كانت تعيش وسط شعبنا في مناطق تعرضت للإبادة الجماعية، والتي شملت العديد من العائلات الفلسطينية التي قُتلت في القصف الوحشي