مشير المصري: العدو لن يستعيد أسراه أحياء إلا عبر صفقة تبادل

أكد القيادي في حركة حماس، مشير المصري، في تصريحات لقناة الجزيرة مباشر أن العدو الإسرائيلي لن يتمكن من استعادة أسراه أحياء إلا من خلال صفقة تبادل مع المقاومة الفلسطينية. وقال المصري: "أبلغنا الوسطاء أننا جاهزون لبدء المرحلة الثانية من المفاوضات، ونحن مستعدون لعقد صفقة تبادل شاملة مقابل استعادة أسرانا وإنهاء الحرب والانسحاب الكامل من قطاع غزة".

وأضاف المصري أن تنصل الاحتلال من التزاماته، خاصة فيما يخص البروتوكول الإنساني، سيكون له تبعات كبيرة، مشددًا على أن حماس ستواصل السعي لإتمام صفقة تبادل عادلة تؤدي إلى حرية الأسرى الفلسطينيين.

وفي وقت سابق أكد مسؤول الإعلام في مكتب الشهداء والجرحى والأسرى في حركة حماس، ناهد الفاخوري، اليوم السبت، حدوث تأخير وتجاوزات من قبل الاحتلال الإسرائيلي بخصوص الإفراج عن أسرى الدفعة السابعة من صفقة "طوفان الأقصى".

وأفادت قناة "11" العبرية، وفق ترجمة وكالة "صفا"، أن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، قرر تأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين المقرر إطلاق سراحهم اليوم، إلى ما بعد جلسة المشاورات الأمنية التي يجريها الليلة.

هذه الخطوة تمثل خرقًا آخر من جانب الاحتلال للاتفاق، الذي كان من المفترض أن يتم بموجبه الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين اليوم، مما يثير تساؤلات حول نية الاحتلال في الالتزام ببنود الصفقة.