فيديو: في رسالة قوية..القسام تنشر مشاهد لأسيرين خلال الإفراج عن رفاقهما

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، السبت، مشاهد غير مسبوقة تظهر أسيران إسرائيليان ما زالا في الأسر خلال مراسم الإفراج.

وظهر الأسيران أفيتار دافيد وغايا جلبوع دلال وهما يتوسلان لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو للإسراع في استكمال المرحلة الثانية من صفقة التبادل للإفراج عنهما، ووجها انتقادات حادة لنتنياهو، قائلين: "كفى كفى، لقد أنهيتنا وقتلتنا".

وتابع الأسيران هجومهما على نتنياهو: "لقد كنا معهم، قتلتنا. افعلوا كل شيء كي نصبح مثلهم، فاوضوا واتخذوا ما يلزم لإنجاز الصفقة وإنهاء هذا الملف.. الضغط العسكري ليس حلاً".

كما وجّه أفيتار وغايا رسالة إلى الإسرائيليين: "لقد كنا معهم لمدة 500 يوم (في الأسر)، ونريد أن نعود مثلهم. من فضلكم ساعدونا، أعيدونا إلى بيوتنا. لا تتوقفوا عن التظاهر، نريد العودة إلى عائلاتنا كما عاد هؤلاء".