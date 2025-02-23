الاحتلال يعلن تأجيل الإفراج عن الدفعة السابعة من الأسرى

أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، تأجيل إطلاق سراح الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، والتي كان من المقرر الإفراج عنهم السبت.

وأوضح مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إن "قرار تأجيل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين سوف يستمر لحين ضمان الإفراج عن المحتجزين دون ما وصفها بمراسيم مهينة".

وفي سياق متصل، نقل مراسل موقع أكسيوس عن مسؤول في الاحتلال أن تأجيل الإفراج عن الأسرى تم اتخاذه بعد جلستين أمنيتين عقدهما نتنياهو مساء السبت، مشيرا إلى أن قادة الأجهزة الأمنية أوصوا بعدم تأجيل الإفراج عن الأسرى لخشيتهم من أن ذلك قد يؤثر على استعادة جثث المحتجزين في غزة.

وأوضح المسؤول أنه في نهاية الجلسة الأولى كان الاتجاه يميل إلى إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، لكن القرار تغير خلال الجلسة الثانية التي حضرها فقط نتنياهو وزير الحرب يسرائيل كاتس ووزير الخارجية غدعون ساعر ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أفرجت السبت، عن ستةٍ من أسرى الاحتلال، في إطار تنفيذ اتفاق التبادل، وسط مشهد وطني مهيب عكس وحدة الشعب الفلسطيني وفصائله، بينما يواجه الاحتلال حالة من التخبط وتبادل الاتهامات.

وأكدت حماس في بيان وصل "الرسالة نت" على أن إنجاز عملية التبادل اليوم يعكس التزام المقاومة بالاتفاق، في مقابل مماطلة الاحتلال في تنفيذ بنوده، محذرة من محاولات التنصل من الاتفاق، ومشددة على أن الطريق الوحيد لعودة الأسرى إلى ذويهم هو الالتزام الصادق بالتفاهمات.