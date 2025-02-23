حشود ضخمة تتجمع في بيروت استعدادًا لتشييع الشهيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين

تواصل الحشود الكبيرة التوافد منذ ساعات الصباح الأولى إلى بيروت، استعدادًا لبدء مراسم تشييع الشهيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، اللذين استشهدا في غارات إسرائيلية خلال العدوان الأخير على لبنان.

وتجمع الآلاف من المواطنين في شوارع بيروت، حيث امتلأت مدينة كميل شمعون الرياضية بعشرات الآلاف من المشاركين، الذين جاءوا من مختلف أنحاء لبنان للمشاركة في هذا الحدث. الحشود لا تزال تتوافد، محملة بمشاعر الحزن والوفاء، استعدادًا لبدء المراسم التي ستتضمن رفع رايات حزب الله والأعلام اللبنانية وصور الشهيدين.

المشاركون في التشييع يعبرون عن مشاعرهم بالإيمان والثبات في وجه التحديات، وسط أجواء حزينة ومؤثرة تسبق انطلاق المراسم الرسمية.