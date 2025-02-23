وزير جيش الاحتلال: تهجير 40 ألف فلسطيني من مخيمات الضفة و لن نسمح لهم بالعودة حتى العام المقبل

أعلن وزير الجيش (الإسرائيلي)، يوآف كاتس، اليوم عن تهجير 40 ألف فلسطيني من مخيمات اللاجئين في جنين وطولكرم ونور شمس، ويدعى أن هذه المخيمات أصبحت خالية من السكان بشكل كامل.

وأوضح كاتس في تصريحاته أن أنشطة وكالة الأونروا في هذه المخيمات قد تم تعليقها، في خطوة تزامنت مع العملية العسكرية المستمرة في المنطقة. وأضاف أنه قد أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي بالاستعداد للبقاء لفترة أطول في هذه المخيمات التي تم إخلاؤها حتى العام المقبل، مع تأكيده على عدم السماح للسكان بالعودة إلى المخيمات، وذلك في إطار الحفاظ على الوضع الأمني وعدم السماح لنمو "الإرهاب" مجددًا.

تستمر هذه الخطوات العسكرية في ظل تصعيد الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، والذي شهد عمليات تهجير واسعة النطاق وتدمير للبنية التحتية في المخيمات والمناطق المحيطة.

وقامت قوات الاحتلال فجر اليوم الأحد باقتحام بلدة قباطية جنوب جنين، برفقة جرافات عسكرية، حيث بدأت في تجريف الشوارع وتدمير البنية التحتية في محيط دوار القدس. كما اقتحمت عدة بنايات ومنازل في البلدة، وقامت بتفتيشها واستجواب سكانها، بينما أغلقت دوار الشهداء عند مدخل البلدة وجزءًا من شارع جنين نابلس.

كما دفعت بتعزيزات عسكرية جديدة باتجاه مدينة جنين ومخيمها، زاستمرت قوات الاحتلال في هدم مئات المنازل، وجرف الشوارع والبنى التحتية، ما خلف دمارًا غير مسبوق. وذلك في إطار سياسة التهجير القسري