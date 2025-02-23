مستوطنون يواصلون اقتحام المسجد الأقصى وسط دعوات لتكثيف الرباط في شهر رمضان

جدد عشرات المستوطنين اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك صباح اليوم الأحد، بحماية مشددة من قوات الاحتلال، في وقت تتصاعد فيه الدعوات لشد الرحال والتكثيف من الرباط في المسجد، تزامنًا مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.

وأدى المستوطنون اقتحامًا على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة، حيث قاموا بجولات استفزازية في باحات المسجد وأداء صلوات تلمودية في المنطقة الشرقية من الأقصى. وفي ذات الوقت، شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محيط البلدة القديمة في القدس وعند أبواب المسجد الأقصى، حيث تم عرقلة دخول المواطنين إلى المسجد.

وتتواصل الدعوات لزيادة شد الرحال والرباط في المسجد الأقصى مع اقتراب شهر رمضان، في ظل تصاعد اعتداءات الاحتلال واقتحامات المستوطنين. ودعا خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري إلى تكثيف الرباط في الأقصى خلال الشهر الكريم، قائلًا: "لتكن القمة العربية القادمة على مستوى الأحداث والتحديات التي تمر بها الأمة، وخاصة في غزة والضفة الغربية".

وتجددت الدعوات لتكثيف الحشد في الأقصى على مدار الأيام المقبلة وطيلة شهر رمضان، للتصدي لمخططات الاحتلال والجماعات الاستيطانية الهادفة إلى تهويد المسجد الأقصى. وشددت الدعوات على ضرورة حماية الأقصى والحفاظ على قدسيته في ظل التهديدات المستمرة ضد القضية الفلسطينية ومقدساتها الإسلامية.

وأكدت الدعوات أن كل من يستطيع الوصول إلى المسجد الأقصى ينبغي عليه الاستمرار في الرباط والتواجد الدائم في ساحاته لصد انتهاكات الاحتلال والمستوطنين، وللحفاظ على هوية المسجد الإسلامية.