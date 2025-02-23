الاحتلال يُبعد خمسة من سدنة المسجد الإبراهيمي

أبعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، خمسة من موظفي وسدنة المسجد الابراهيمي في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، عن المسجد ومنعتهم من الدخول لأروقته.

وقال مدير أوقاف محافظة الخليل غسان الرجبي، في تصريح، إن قوات الاحتلال طردت خمسة من سدنة المسجد الإبراهيمي، ومنعتهم من دخوله وممارسة عملهم المتمثل بالحفاظ على المسجد وأروقته، وتوفير الأمن والنظام للمصلين.

وأكد أن طرد قوات الاحتلال لسدنة المسجد الإبراهيمي يندرج ضمن إجراءاتها التعسفية والقمعية بحق الأماكن المقدسة والمسلمين، وفي ظل الهجمة التي تصاعدت مؤخرًا باستهداف طواقم الأوقاف وسدنة المسجد، ومنع البعض من الدخول إليه، ما يشكل خطرًا كبيرًا على حياة الموظفين والعاملين فيه.

وأضاف أن هذا المنع يأتي ضمن محاولات الاحتلال لتفريغ المسجد الإبراهيمي من أهله والعاملين فيه، وذلك بعد قرار إبعاد مدير المسجد الشيخ معتز أبو سنينة، وكذلك العاملين فيه.