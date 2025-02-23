حماس: اغتيال قادة المقاومة لن يوقف مسيرتها

أكدت حركة "حماس" أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي وعمليات الاغتيال بحق قادة المقاومة في فلسطين ولبنان، لن توقف مسيرتها، ولن تزيدها إلا إصراراً على المضيّ في طريق القادة الشهداء.

وشددت "حماس" في تصريح صحفي تابعته "الرسالة نت"، بعد تشييع الشهيدين الأمينين العامَّين لحزب الله حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، أن المقاومة مستمرة حتى اقتلاع الاحتلال الذي يهدّد المنطقة بأسرها.

واستذكرت "حماس" مواقف الشهيد حسن نصر الله، وتبنّيه الصلب لقضية فلسطين، وإصراره على تشكيل جبهة الإسناد مع قطاع غزة في وجه العدوان الإسرائيلي، وحرب الإبادة.

وقالت إن "نصر الله" قضى شهيداً كما تمنّى؛ دفاعاً عن كرامة أمته، وعلى طريق تحرير القدس.

وقدمت الحركة تعازيها للشعب اللبناني الشقيق، وعموم الأمة العربية والإسلامية، بارتقاء قادة المقاومة في لبنان.

وشيّعت الجماعة الإسلامية في لبنان "حزب الله"، اليوم الأحد، الأمين العام السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين في حدث يُعد له الحزب منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر.

ووصل جثماني الشهيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، ظهر اليوم، إلى المدينة الرياضية في بيروت ضمن مراسم التشييع.

واستشهد "نصر الله" في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، ودُفن سرا -بشكل مؤقت- وفقا لقرار ديني، بسبب الوضع الأمني غير الآمن الذي كان سائدا بحيث لن يتمكن المسؤولون والزعماء الدينيون من المشاركة بتشييعه.

وفي 2 فبراير/ شباط الجاري، أعلن الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، أن سلفه سيوارى الثرى في 23 فبراير/ شباط الجاري، بعد نحو خمسة أشهر من اغتياله في هجوم جوي إسرائيلي على ضاحية بيروت الجنوبية.

وأضاف قاسم أن القيادي هاشم صفي الدين الذي اغتالته "إسرائيل" بغارة على الضاحية الجنوبية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سيتم تشييعه كذلك بصفته أمينا عاما سابقا لحزب الله.

وتردد اسم هاشم صفي الدين، رئيس ‏المجلس ‏التنفيذي في حزب الله، كخليفة محتمل لنصر الله.