أكد المختص في شؤون الأسرى، عبد الناصر فروانة، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل مماطلته في تنفيذ الإفراج عن الدفعة السابعة من صفقة تبادل الأسرى، التي كان من المفترض أن تشمل 620 أسيرًا ومعتقلًا، مقابل إفراج فصائل المقاومة عن ستة أسرى لديها.

وأوضح فروانة، في حديثه لـ"الرسالة نت"، أن هذه المماطلة تهدف إلى التنغيص على الأسرى وذويهم، والضغط على المقاومة الفلسطينية لمحاولة تحقيق مكاسب سياسية، لكنه شدد على أن هذه الأساليب تبقى محدودة التأثير، إذ أثبتت التجارب السابقة أن الاحتلال لا يستطيع انتزاع تنازلات من المقاومة بهذه الطريقة.

وأشار فروانة إلى تقارير إعلامية وشهادات أسرى محررين تؤكد تعمّد الاحتلال التنكيل بالمعتقلين، كما حذّر من احتمال تعرّض الأسرى لمزيد من التعذيب خلال هذا التأخير المتعمّد.

وختم فروانة تصريحه بالتأكيد على أن الاحتلال الإسرائيلي لا يروق له رؤية الأسرى المحكومين بالمؤبدات يغادرون سجونه رغمًا عنه، لكنه في النهاية قد يضطر إلى تنفيذ الإفراج خلال الساعات المقبلة، رغم محاولاته المستمرة لتعكير فرحة الحرية.