أبو زهري: تأجيل الإفراج عن الأسرى خطوة غبية وعلى نتنياهو أن يدرك خطورتها

قال رئيس الدائرة السياسية لحركة حماس بالخارج، سامي أبو زهري، إن تأجيل الاحتلال الإسرائيلي الإفراج عن الأسرى الذين كان مقررًا الإفراج عنهم السبت “تطور خطير”.

وأوضح أبو زهري، في تصريح للجزيرة مباشر، إن الحركة لن تسمح بتمرير تأجيل الإفراج عن الأسرى، مؤكداً أن “تأجيل الإفراج عن الأسرى خطوة غبية وعلى نتنياهو أن يدرك خطورتها، وهو لا يعبث بالاتفاق فقط بل بمصير الأسرى الإسرائيليين”.

وأضاف “الذي أهان الأسرى هو الذي قام بالاعتداء عليهم قبل أن يفرج عنهم مثلما يفعل نتنياهو، والذي يداهم بيوت الأسرى قبل الإفراج عنهم، والذي يقوم بمنع عائلاتهم من استقبالهم، بينما حماس تتعامل مع الأسرى بكل احترام”.

وبين أبو زهري أن تقبيل أحد الأسرى الإسرائيليين خلال مراسم تسليمهم السبن في غزة، لرأس مقاتلي القسام “رد عملي” على ادعاءات الاحتلال، متابعاً "لسنا في موقف الطرف الضعيف ولا المهزوم حتى يملي الاحتلال علينا شروطه ونتنياهو يريد المراوغة والمناورة ولدينا من الأوراق ما يجعلنا نتمكن من إلزامه بالاتفاق".

وفجر الأحد، قرَّرت الاحتلال تأجيل إطلاق سراح 600 من الأسرى الفلسطينيين، الذين كان مقرَّرًا الإفراج عنهم السبت، ضمن الدفعة السابعة من المرحلة الأولى لصفقة التبادل رغم التزام المقاومة بالاتفاق.