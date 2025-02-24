معطى: الاحتلال قتل 15 طفلاً فلسطينياً في الضفة الغربية

أفاد مركز معلومات فلسطين "معطى" بأن الاحتلال الإسرائيلي قتل 15 طفلًا فلسطينيًا في الضفة الغربية المحتلة، منذ بداية عام 2025 الجاري.

وأكد المركز في إحصائية نشرها يوم الأحد، أن قوات الاحتلال صعدت من انتهاكاتها في الضفة منذ بداية العام الحالي، طالت الأطفال وجميع فئات المجتمع الفلسطيني.

وأشار إلى استشهاد الطفل أيمن نصار الهيموني (١٣ عامًا) برصاص الاحتلال في منطقة جبل جوهر جنوب مدينة الخليل، يوم الجمعة الماضي، والطفلة ريماس عمر عموري (13 عامًا) برصاص الاحتلال في مخيم جنين.

ووسع الاحتلال من عمليته العسكرية شمال الضفة، ودفع بتعزيزات عسكرية جديدة إلى بلدة قباطية جنوب جنين.

ويواصل الاحتلال حصاره وعدوانه على جنين ومخيمها لليوم 34 على التوالي، ما أدى لارتقاء 27 شهيدًا، وإصابة واعتقال العشرات، وسط دمار غير مسبوق.

ولليوم الـ28 على التوالي، تشهد طولكرم ومخيمها عدوانًا إسرائيليًا متواصلًا، ما أسفر عن ارتقاء 13 شهيدًا وإصابة واعتقال العشرات، وسط تدمير ونزوح كبيرين.