بلدية رفح تُعلن بدء العمل بمشروع إضافي لجمع وترحيل النفايات

أعلنت بلدية رفح عن بدء العمل بمشروع جمع وترحيل النفايات من عدة أحياء في المدينة، ضمن جهودها المتواصلة لمواجهة تداعيات الأوضاع الراهنة وإعادة الحياة إلى طبيعتها.

ينفَّذ المشروع بالشراكة مع جمعية الإغاثة الزراعية (التنمية الزراعية) والإغاثة الأولية الدولية، وبتمويل من الصندوق الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويستهدف المشروع أحياء الإداري، وحي الجنينة، وحي خربة العدس، حيث سيتم جمع وترحيل 40 كوباً من النفايات يومياً، في محاولة للتخفيف من آثار الأزمة البيئية الناتجة عن الدمار الواسع الذي طال البنية التحتية والخدمات الأساسية جراء العدوان الأخير.

وفي هذا السياق، صرّح مدير دائرة الصحة والبيئة في بلدية رفح، د. مهند معمر، قائلاً: "تعاني المدينة من أزمة بيئية حادة نتيجة تراكم النفايات في الأحياء السكنية، ما يستدعي تكثيف الجهود لإعادة الحياة إلى المدينة وتوفير بيئة آمنة وصحية للأهالي. هذا المشروع هو خطوة مهمة ضمن خطة البلدية لتعزيز خدمات النظافة رغم شح الإمكانيات."

وأضاف معمر أن البلدية، بالتعاون مع الجهات الشريكة، تواصل العمل على إعادة الخدمات الأساسية وفق الإمكانيات المتوفرة، مؤكداً أهمية تعاون المواطنين مع الطواقم الميدانية لضمان نجاح المشروع وتحقيق أهدافه.

وأكدت بلدية رفح أن المشروع يأتي ضمن خطة طوارئ شاملة تهدف إلى التخفيف من معاناة السكان، معربةً عن شكرها للجهات الداعمة.