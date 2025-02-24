الاحتلال يهدم قرية العراقيب للمرة الـ236 توالياً

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، خيام المواطنين الفلسطينيين في قرية العراقيب، جنوب فلسطين، للمرة الـ 236 على التوالي.

وأفادت مصادر محلية، أن آليات الهدم الإسرائيلية رفقة قوات من شرطة الاحتلال دهمت قرية العراقيب وشرعت بهدم خيام ومساكن الأهالي في القرية.

وكانت أول مرة تتعرض فيها القرية للهدم، يوم 27 تموز/ يوليو 2010، ومنذ ذلك اليوم تسعى سلطات الاحتلال لتهجير سكان قرية العراقيب عبر الهدم، وبث اليأس والإحباط في نفوس المواطنين.

والعراقيب؛ قرية فلسطينية تقع في شمال مدينة بئر السبع، في صحراء النقب جنوبي فلسطين المحتلة، وهي واحدة من 45 قرية عربية في النقب لا تعترف "إسرائيل" بها.

ويعيش في القرية قرابة 700 شخص، تشكل الأغنام والمواشي مصدر رزقهم الوحيد، نتيجة لطبيعة الأرض الصحراوية التي تفتقر إلى جميع الخدمات المختلفة، كما يعيش المواطنون ببيوت من الصفيح، وأخرى عبارة عن خيام.