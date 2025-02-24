القانوع: الاحتلال يماطل في تنفيذ الاتفاق ونتنياهو يعرقل استكمال المراحل

أكد الناطق باسم حركة حماس، د. عبد اللطيف القانوع، في تصريحات صحفية أن الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم بتنفيذ كامل بنود المرحلة الأولى من الاتفاق، مما يعطل الإفراج عن باقي الأسرى الإسرائيليين.

وشدد القانوع في بيان وصل "الرسالة نت" على أن المقاومة لن تتعاطى مع أي جولات تفاوضية جديدة إلا بعد تنفيذ الاحتلال لكافة استحقاقات المرحلة الأولى.

وأوضح أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يعطل تنفيذ الاتفاق بدافع أجنداته الشخصية، دون اكتراث لحياة الأسرى المحتجزين.

وأشار إلى أن تأجيل الإفراج عن أسرى الدفعة السابعة وعدم تنفيذ البروتوكول الإنساني يؤكد نية الاحتلال في تعطيل الاتفاق وعدم جديته في استمراره.

و كشف القانوع أن التواصل مع الوسطاء مستمر بشأن خروقات الاحتلال ومماطلته، بانتظار ردودهم حول هذه الانتهاكات.

وطالب المجتمع الدولي والوسطاء بالتحرك الفوري للضغط على الاحتلال لضمان تنفيذ الاتفاق ومنع نتنياهو من تعطيله، مشددًا على أن الاتفاق تم برعاية دولية مما يلزم الاحتلال باحترامه.