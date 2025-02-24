نادي الأسير يستعرض تفاصيل من قمع الأسرى بسجن عوفر

قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الإثنين، إنّ عمليات القمع تصاعدت بشكل ملحوظ في سجن عوفر مؤخراً، وذلك امتداداً لسياسة القمع والاقتحامات التي تشكّل إحدى أبرز السياسات الممنهجة بحقّ الأسرى في سجون الاحتلال، والتي بلغت ذروتها خلال حرب الإبادة، والعدوان الشامل والمستمر حتّى اليوم.

وكشف نادي الأسير، في بيان تلقته "الرسالة نت" جزءًا من تفاصيل عمليات القمع التي سجلت في سجن عوفر، وذلك استناداً لمجموعة من الإفادات التي حصل عليها محامو نادي الأسير خلال الفترة الماضية.

وبيّن أن الأسرى تعرضوا للقمع مساء يوم 16 شباط/ فبراير الجاري، نتج عنها إصابات بدرجات مختلفة بين صفوف الأسرى، وذلك بعد اقتحام قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال المدججة بالسلاح عدة أقسام، مستخدمة الكلاب البوليسية، والقنابل، والضرب المبرح.

إلى جانب ذلك ألقت برودة الطقس ظلالها على معاناة الأسرى داخل السجون، مع استمرار رفض إدارة السجون إدخال الملابس الكافية، وكذلك الأغطية الملائمة لحالة الطقس، حيث تستخدم إدارة السجون البرد القارس أداة لتعذيبهم، إلى جانب جملة من الأدوات والسياسات الممنهجة التي تندرج في إطار جريمة التعذيب، وفق البيان.

ومن خلال زيارات لعدد من المصابين أكدوا أنّهم يعيشون عذابًا بسبب الألم المستمر، وعدم توفير العلاج اللازم لهم، وذلك في ضوء الجرائم الطبيّة التي تمارسها إدارة السجون بحقّهم، وبشكل ممنهج، وتفاقم معاناتهم جرّا البرد القارس.